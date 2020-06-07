إليسا غاضبة من الوضع في لبنان: يا عيب الشوم

علقت المطربة إليسا على ما يحدث في المجتمع اللبناني من انهيار اقتصادي، ومشاحنات بين المتظاهرين وقوات الأمن اللبناني.

وغردت إليسا، عبر حسابها الخاص على تويتر، قائلة: "لك روحوا قسموا بقا وخلصونا، ما بقا تحكونا بالعيش المشترك لأنكم عملتوا شرخ كبير وزرعتوا الفتنة بين كل اللبنانيين وهيدا جرح ما بيتداوا للأسف، كلكم أنصاف رجال من كبيركم لصغيركم.. يا عيب الشوم‬⁩".

وكتبت إليسا من ساعات قليلة تغريدة أخرى قالت فيها: "كلن بيقبضو نص معاش باللبناني. كلن ما معن يعلمو ويطعمو ولادن. كلن خايفين شو بدو يصير بكرا. كلن مرعوبين من المجاعة. طيب لمصلحة مين اللي عم يصير بها الحالة؟ هالبربرية بتصلح الوضع أو بترد الدولار".