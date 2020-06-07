عكاشة: مستشفيات رفضت علاج مصابي كورونا من المرضى النفسيين.. دول غلابة

قال الدكتور أحمد عكاشة مستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي، إن معظم المستشفيات ترفض استقبال المرضى النفسيين نظرا لخطورتهم علما بأن 85% من جرائم القتل والعنف يقوم بها الأسوياء، و15% فقط من المرضى النفسيين.

وأضاف عكاشة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة "mbc مصر"، "حاجة مهينة جدا مانقدرش نعالج المرضى النفسيين، وقمت بمحاولة لإزالة وصمة المرض النفسي وإزالة التهميش والنبذ للمرضى النفسيين، لأن المريض النفساني لديه خلل في إيقاع وكيمياء المخ وليس له علاقة بالحسد أو السحر أو الجن أو العين أو نقص الإيمان ويجب إزالة وصمة هذا المرض".

واستكمل عكاشة أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، رحبت بالعناية بالمريض النفسي وخصصت مستشفى لعلاج المرضى النفسيين المصابين بكورونا، وعلاجهم النفسي والدوائي والطبي لـ كورونا، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية والعالم أجمع أن مصر بحضارتها أول من خصص للمريض المصري المصاب بكورونا مكانا خاص لعلاجه يشمل النفسي والجسدي.

وأكد عكاشة أن "المستشفيات العامة والخاصة كانت ترفض استقبال المرضى النفسيين وعلاجهم، بحجة أن المريض النفسي عنيف، لكن الناس دول غلابة جدا والعنف عندهم قليل جدا".