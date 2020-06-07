تظاهرات مناهضة للشرطة الأمريكية في وسط برلين

أعلنت الشرطة الألمانية أن ما يصل إلى 15 ألف متظاهر توافدوا إلى ساحة "ألكسندربلاتز" في وسط برلين، أمس السبت، تضامنًا مع المظاهرات المناهضة للعنصرية التي تهز أرجاء الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة أنجا ديرشكه أمس، إن الحدث كان سلميًا إلى حد كبير إلا أن هناك اعتداءات "منفردة" بحق عدد من ضباط الشرطة، مشيرة إلى أن الشرطة دعت المتظاهرين إلى الامتثال لقيود التباعد الاجتماعي وقواعد عدم التجمهر بشكل كبير واستخدام الشوارع المجاورة.

وارتدى المتظاهرون ملابس داكنة عليها شعار "الحياة السوداء"، رافعين عبارات كُتبت باللغة الإنجليزية: "العنصرية تقتل" و"معًا ضد العنصرية" و"العنصرية وباء" و "نستطيع". لا تكون صامتا".

وكانت العاصمة الألمانية (برلين) شهدت - أمس - أعمال نهب وسرقة وتخريب للمحال والبنوك في شارع كارل ماركس بالحى العربى بوسط برلين احتجاجا على العنصرية وتضامن مع تظاهرات أمريكا المناهضه للعنصرية والتمييز العنصرى .

تأتي تظاهرات ألمانيا على خلفية وفاة الأمريكي الأفريقي جورج فلويد - في 25 مايو - خلال عملية شرسة للشرطة في مدينة مينيابوليس الأمريكية في ولاية مينيسوتا؛ أدى ذلك إلى احتجاجات وأعمال شغب في عدة مدن في الولايات المتحدة.