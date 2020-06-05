بريطانيا وألمانيا والنمسا.. احتجاجات مقتل فلويد تمتد إلى خارج أمريكا

لم تتوقف الاحتجاجات على مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد داخل الولايات المتحدة، بل اتسع نطاقها ليمتد خارجها، إذ تظاهر 50 ألف نمساوي، مساء أمس، فى ميدان "حقوق الإنسان" بوسط العاصمة النمساوية فيينا، تضامنًا مع حادث مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد فى الولايات المتحدة على يد الشرطة الأمريكية.

ونظم المظاهرة – التى تعد من أضخم المظاهرات فى تاريخ البلاد – عدد من الأحزاب اليسارية ومنظمات حقوق الإنسان فى النمسا وأوروبا، وقالت مصادر إعلامية، مساء أمس الخميس، إن المتظاهرين حملوا لافتات تندد بالعنصرية والتمييز على أساس اللون أو العرق أو الدين، مطالبين بوقف كل انتهاكات حقوق الإنسان في العالم.

وتوفي فلويد الأسبوع الماضي في مينيابوليس بطريقة مروعة، بعدما أظهر مقطع فيديو شرطيا يضغط بركبته على عنق الضحية إلى أن فارق الحياة، وأحدث مقتله حركة احتجاج تاريخية في الولايات المتحدة تمثلت في نزول مئات الآلاف إلى الشوارع يوما بعد آخر، تنديدا بالعنصرية والعنف الذي تمارسه الشرطة.

تضامنا مع الاحتجاجات الأمريكية خرجت عدة تظاهرات من دول أخرى، ففي وسط لندن جثا المحتجون على ركبهم في ميدان الطرف الأغر بوسط المدينة مرددين "لا عدالة .. لا سلام" ثم مروا بجوار مقر البرلمان حتى وصلوا إلى السفارة الأمريكية.

كما شارك عدة مئات من المحتجين في مسيرة خارج السفارة الأمريكية في برلين رافعين لافتات تطالب بـ"القصاص لجورج فلويد" و"أوقفوا قتلنا" و"من التالي الذي سيحطم عنقه"، تضامنا مع الاحتجاجات في أمريكا ضد العنصرية، حسب دوتشيه فيل.