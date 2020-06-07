أبرزها مناشدة دعم الحكومات.. تعرف على توصيات مؤتمر الثقافة الرياضية

أعلن الدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة السابق، رئيس الاتحاد العربي للاتحادات الرياضية النوعية، توصيات المؤتمر الدولي الثالث الذي نظمه الاتحاد المصري للثقافة الرياضية برئاسة الإعلامي أشرف محمود، رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، والذي أقيم على مدار 3 أيام، عبر فيديوكونفرانس، وتطبيق زووم بمشاركة نخبة من القيادات الرياضية العربية والإفريقية والأجنبية يمثلون 18 دولة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية. وجاءت التوصيات على النحو التالي:

1- مناشدة الحكومات لتقديم الدعم المالي للاتحادات والأندية الرياضية لدعمها لمواجهة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

2- استمرار التعاون بين الاتحادات والأندية لضمان العودة الآمنة للبطولات المختلفة.

3- حتمية ابتكار طرق تسويقية رياضية جديدة.

4- خلق مناخ اقتصادي رياضي جديد.

5- تشجيع ودعم الإعلام الرقمي بالتنسيق مع كل وسائل الإعلام.

6- تنفيذ كل البروتوكلات الطبية وفقا للمعايير والاشتراطات الطبية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من تفشب فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اليوم الأخير لفعاليات المؤتمر، والذي شهد ندوة "تعديل المسار من الناحية القانونية والتعاقدات"، والذي تحدث فيه كل من: "الدكتورة منال بازادوغ رئيس الجمعية الأردنية للثقافة الرياضية، وسليفاتوري شيفالي رئيس رابطة المحامين الإيطالية، وبيرناردو بالميرو مدير الإدارة القانونية السابق بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمصري أحمد عبدالفتاح عضو المنظمة الدولية للقانون الرياضي، والذين اجمعوا أن جائحة كورونا ستغير دون شك من الصيغة التعاقدية ما بين الأندية واللاعبين في كل الألعاب الرياضية، وما بين الأندية والاتحادات الرياضية مع الشركات التجارية الراعية لها، مع الإشارة إلى إمكانية حدوث تراجع كبير في القيمة المالية للصفقات وكذلك أيضا القيمة المالية للرعاية.

يذكر أن المؤتمر تم عبر "فيديو كونفراس"، تحت شعار "تعديل المسار من أجل رياضة آمنة في العالم".

وفي ختام المؤتمر أعلن الإعلامي أشرف محمود رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، أن الفترة المقبلة ستشهد ندوات تخصصية مع البلدان العربية لتبادل الخبرات في المجال الرياضي وستكون الأولى الأسبوع المقبل مع الاتحاد الفلسطيني للثقافة الرياضية.