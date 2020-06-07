"البترول" تطرح مناطق بالصحراء الشرقية لاستخراج المعادن الثقيلة

طرحت وزارة البترول والثروة المعدنية، مناطق للاستثمار في مجال التعدين وإنتاج المعادن، من عدة مناطق في جنوب الصحراء الشرقية، التي تعد من المناطق المليئة بالثروات التعدينية في مصر.

ووفقا لتقرير فرص الاستثمار التعديني، الذي يتضمن مشروع استغلال واستخراج وفصل المعادن الثقيلة المتواجدة في منطقة حفافيت بجنوب الصحراء الشرقية بمشاركة الهيئة العامة للثورة المعدنية.

وأضاف التقرير، أنه من المتوقع وجود احتياطي كبير لعدد من المعدن مثل البيريل والكورندم والجارانت والسفين والاباتيت والزركون والمجنيتيت والروتيل، موضحا أن تكاليف تأجير الأرض كحق انتفاع، تقدر بـ50 ألف جنيه سنويا، كما أن المشروع جاهز للبدء في أي وقت، حال وجود مستثمر جيد، وبه كل الشروط.

يأتي هذا ضمن استراتيجية الوزارة، لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، في مجالات البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية، التى تتميز بها مصر، وذلك من أجل الاستفادة منها، والعمل على تعظيم القيمة المضافة لها.