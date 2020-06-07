عكاشة: المرض النفسي عضوي مركزه المخ.. والإعلام أرعب المواطنين من كورونا

تحدث الدكتور أحمد عكاشة، مستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي، عن مصير أصحاب الأمراض النفسية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فذكر أن الكلمة الطيبة تّعمل كيمياء بالمخ مثل الدواء تمامًا، فالمرض النفسي يُعد عُضويا مثل مرض القلب والسكر والصدر والسرطان، ولكن المرض النفسي يكون مركزه المخ، "المريض نفسي عرضه زيه زي أي حد يجيله كورونا وممكن مش يجيله عادي يعني".

وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أن الرعب والخوف من كورونا سببه الإعلام العالمي، فلو فتح أي شخص حاليًا قناة "cnn" أو "سكاي نيوز" لوجد أنهما انتهوا من المناقشات السياسية والفنية وكل الأحاديث الدائرة الآن عن فيروس كورونا، فيرى أن الإعلام الدولي لعب دور سيء جدًا في رعب الناس من كورونا.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي إلى أن الوفيات الناتجة عن أمراض القلب أو السكر أو السرطان أكبر بكثير من الوفيات الناتجة عن كورونا، ناصحًا المواطنين بغسل اليدين جيدا والحفاظ على التباعد الاجتماعي ضمن اجراءات الدولة في مجابهة الوباء، وكذلك الالتزام بارتداء الكمامات.