أحمد عكاشة: ضحايا الاكتئاب أكثر من عدد وفيات فيروس كورونا

قال الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي، عضو المجلس الرئاسي لعلماء مصر، إن الشعب المصري الأول في العالم الذي يعمل على جلد الذات وينتقد نفسه، حيث يمتلك روح فكاهة لسخرية مرتفعة للغاية ولكنه يفتقد الثقة في ذاته، موضحا أنه لا يوجد أحد من شعوب العالم تسخر من نفسها، مطالبا من المصريين بعدم إصدار سخرية تهين الشخصية المصرية التي تمتلك حضارة منذ أكثر من 6 آلاف عام.

وتابع عكاشة خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر احتفظت بالجينات على مدار التاريخ، مؤكدا أن المصريين نابغون في مختلف المجالات، موضحا أن المصريين يعتقدون أننا الشعب الوحيد الذي يتميز بخفة الدم ولكن هناك شعوب أخرى تتميز في ذلك.

وأضاف عكاشة أن الاكتئاب أكثر ما يعيق الإنسان عن العمل كاشفا أن هناك حالة انتحار كل 40 ثانية في العالم، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل على قياس عبء مرض الاكتئاب من ضمنها عدد السنوات التي ضاعت في فترة المرض والوفاة المبكرة.

واستكمل عكاشة أن ضحايا الاكتئاب أكثر من عدد وفيات فيروس كورونا حيث ينتحر أكثر من مليون شخص في العالم يعاني منهم 70% من الاكتئاب.

وكشف عكاشة أن منظمة الصحة العالمية كشفت أن 15% من مصابي فيروس كورونا في العالم من الفريق الطبي المعالج، مشيرا إلى أن الفريق الطبي المعالج لمصابي فيروس كورونا كان مظلوما طوال الوقت.

وأطلق عكاشة دعوات إلى نقابة الأطباء وإلى الأطباء الذين يعملون في مستشفيات العزل أن لابد أن يتعاملوا معاملة الشهداء، حيث إنهم معرضون للموت جراء الإصابة بفيروس كورونا.