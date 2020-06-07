أحمد عكاشة: الخوف من كورونا أخطر من مضاعفات الفيروس ذاته

أكد الدكتور أحمد عكاشة، مستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي، أن الخوف من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" أخطر من مضاعفات الفيروس نفسه، فالمواطنون في الوقت الحالي يعيشون حالة من الرعب بسبب كورونا، مما يُسبب لهم قلق واكتئاب، كما يرفضوا الذهاب للمستشفيات أو استشارة الأطباء خوفًا من انتقال العدوى لهم.

وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أنه لا أحد يعرف مسار فيروس كورونا بشكل حقيقي سواء الأطباء أو السياسيين أو الاقتصاديين، وأي شخص يتحدث عن الفيروس ما هي إلا اجتهادات لم تُبنى على أي أساس علمي، حتى أن كافة العلاجات التي تقدم لمرضى كورونا تُعد اجتهادات هي الأخرى، فلا يوجد حتى الآن علاجات خاصة بفيروس كورونا أو لقاح للوقاية منه.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي، إلى أن 80% من مرضى كورونا يمكن معالجتهم في المنزل مثل علاجهم من فيروس الانفلونزا العادي، بينما عدد الأشخاص الذين يدخلون العناية المركزة حوالي 3% فقط، و12% من المرضى يتم حجزهم في المستشفيات للمتابعة الدقيقة معهم.

وأوضح عكاشة، أن الخوف والقلق من كورونا قد يؤدي إلى زيادة نسبة السكر في الجسم وارتفاع ضغط الدم واضطرابات في القلب، وعدم التمتع بالحياة وهذه كلها أشياء سلبية.