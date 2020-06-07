ترامب يشكر الشرطة ويسخر من انخفاض أعداد المحتجين: القانون والنظام

خرج دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بتغريدات جديدة علق من خلالها على أحداث الاحتجاجات التي ضربت البلاد في الأيام الأخيرة.

وكتب ترامب في سلسلة تغريدات عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "القانون والنظام!".

وغرد في منشور آخر تلاه مباشرة: "حشد أصغر بكثير في العاصمة مما كان متوقعا.. الحرس الوطني، الخدمة السرية، وشرطة العاصمة يقومون بعمل رائع، شكرا لكم".

وفي التغريدة الثالثة هاجم الرئيس الأمريكي قناتي CNN وMSDNC الأمريكتين قائلًا: "قناتي CNN و MSDNC يبذلان كل ما في وسعهما لتضخيم الحشد، ولحسن الحظ أن لديهم جمهور صغير جدا".

وكانت احتجاجات واسعة اندلعت في الولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد ضابط شرطة أثناء إلقاء القبض عليه.