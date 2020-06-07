رفع 300 ألف طن مخلفات صلبة خلال أزمة كورونا

قالت اللجنة العليا لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية، في تقرير صادر عنها أمس، إن جهاز تنظيم المخلفات الطبية تفقد 2129 منشأة طبية لمتابعة منظومة إدارة المخلفات الطبية والتخلص الآمن منها، لافتة إلى أنه جرى رفع ما يقرب من 300 ألف طن مخلفات بلدية صلبة.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا، ودعم جهود التخلص الآمن من المخلفات الطبية.

وأضافت اللجنة، في تقريرها، أن جهاز تنظيم المخلفات أعد منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الجديدة، والتي تتضمن إغلاق 57 مقلبا عشوائيا، وإنشاء 36 محطة وسيطة ثابتة و56 محطة متحركة بإجمالي 92 محطة، وإنشاء 59 خلية دفن صحيّ، ورفع وإنشاء 70 خط تدوير ومعالجة، إلى جانب التطوير المؤسسي لمنظومة إدارة المخلفات على مستوى الجمهورية، وتنمية القوى البشرية، والمشاركة والتوعية المجتمعية، ودعم القطاع غير الرسمي، وصناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة.

وأكملت: "خلال عام 2019/2020 جرى إنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة في 7 محافظات، و7 أخرى متحركة في ثلاث محافظات، إلى جانب إنشاء 26 خلية دفن صحي فى 17 محافظة، وإنشاء ثلاث خطوط جديدة في ثلاث محافظات لتدوير ومعالجة المخلفات، ورفع كفاءة 6 خطوط قائمة".

وأتمت: "خلال 2019 جرى تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لرصد المخالفات من خلال تطبيق (دوّر) والذي يعتمد على قيام مستخدميه بالإبلاغ عبر الصورة والموقع بأماكن المخلفات المطلوب رفعها".