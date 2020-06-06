"العليا لحقوق الإنسان": جهود مصرية حثيثة لمواجهة تغير المناخ

قالت اللجنة العليا لحقوق الإنسان، في تقرير لها إن المجلس الوطني للتغيرات المناخية الذي يترأسه رئيس الوزراء، انتهى من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على مصر في 2019، حيث حققت مصر تقدما في قائمة دليل الأداء لتغير المناخ لعام 2019 لتحتل المركز 24 من أصل 57 دولة تضمنها التقرير على مستوى العالم، وذلك بفضل السياسة الوطنية التي انتهجتها للتصدي لآثار التغيرات المناخية.

وأشارت إلى أن المجلس يعمل على رسم السياسات العامة للدولة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية، والعمل على وضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ، في ضوء الاتفاقيات الدولية والمصالح الوطنية، والعمل على صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ.

وأضافت اللجنة في التقرير، الذي صدر اليوم، أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات باستخدام أساليب توفر خدمة متطورة ومستدامة وقادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتطوير وسائل الرقابة والإشراف على إدارة المخلفات، بالإضافة إلى متابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيا للمخلفات بأنواعها.

ونفذ الجهاز خلال 2019، مشروع للتخلص الآمن من 2000 طن من الملوثات العضوية الثابتة بمحافظات الجمهورية، كما يدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وهو برنامج تم إطلاقه فى 2012 ويمتد إلى 2022، ويهدف للمساهمة في تأسيس نظام مستدام ومتكامل لإدارة المخلفات الصلبة، والإسهام في الحماية المستدامة للبيئة والمناخ والحد من المخاطر البيئية.