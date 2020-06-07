"الهلال الأحمر" يواصل عمليات تطهير المؤسسات الخدمية

تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، تقريرا من الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر بشأن جهود الهلال الأحمر، خلال أزمة فيروس كورونا.

وقال الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن الهلال الأحمر المصري مستمر للأسبوع العاشر على التوالي في تنفيذ تدخلات ميدانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، من خلال فرق ميدانية منتشرة على مستوى الجمهورية، يجري عمليات تعقيم وتطهير لمؤسسات الدولة التي تقدم خدمات للجمهور، وتوزيع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجا.

وأضاف الناظر أنه تم تقديم خدمات التطهير والتعقيم للبنوك ومكاتب البريد والمدارس المجهزة لصرف المعاشات بإجمالي 71 حملة تطهير وتعقيم لما لهذه المؤسسات من دور حيوي في تقديم الخدمات الأساسية للجمهور.

كما نظم الهلال الأحمر، على مدار الأسبوع الماضي، 18 حملة توعية للمواطنين بطرق الوقاية من الفيروس، وأهمية المحافظة على مسافات التباعد الاجتماعي؛ للحد من مخاطر انتشار العدوى بإجمالي 3600 مستفيد وفق ماجاء في التقرير، وجرى تنفيذ تلك المهام من خلال 317 متطوعا يوميا على مدار أسبوع بمتوسط عدد 3236 ساعة عمل.