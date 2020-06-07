فريق BTS الغنائي يتبرع بمليون دولار لمكافحة العنصرية

تبرع الفريق الكوري الجنوبي B-pop titans BTS، بمليون دولار لحركة Black Lives Matter بحسب موقع Variety.

وBlack Lives Matter لها مقرات مختلفة في أمريكا، كندا وبريطانيا، وتهدف إلى المساواة بين أصحاب البشرة السمراء والبيضاء.

وجاء التبرع، بعدما أعلن الفريق الموسيقى الكوري الجنوبي عن تضامنه مع المتظاهرين الأمريكيين، بمشاركتهم في هاشتاج #BlackLivesMatter، عبر موقع تويتر، حيث كتبوا في تغريدة: "نحن نقف ضد التمييز العنصري، نحن ضد العنف"، مؤكدين دعمهم لأصحاب البشرة السمراء، ولكل من يتعرض للظلم أو العنصرية.

وقال كايلي سكاليس، المدير الإداري لـ Black Lives Matter ، لموقع Vattiety: "إن أصحاب البشرة السوداء في جميع أنحاء العالم يتألمون في هذه اللحظة من صدمة قرون من القمع. لقد تأثرنا بسخاء فريق BTS وبكل من تضامن معنا من جميع أنحاء العالم".

وBTS، فريق غنائي كوري جنوبي مكون من 7 أعضاء وتشكل في سيول وله جمهور واسع حول العالم، وتتخطى مشاهدات أغانيه الملايين عبر موقع يوتيوب.