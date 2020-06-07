أمين النواب: أنجزنا 110 قوانين في دور الانعقاد الخامس

قال المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، إنّ البرلمان أنجز خلال دور الانعقاد الحالي 110 قوانين، منذ بداية الانعقاد في أكتوبر الماضي حتى الآن.

وأكد الأمين العام في تصريحات للمحررين البرلمانيين، خلال تفقده الإجراءات الإحترازية بالبرلمان لمواجهة كورونا، أنّ المجلس حريص على الالتزام بدوره التشريعي، وإرسال رسالة بأنّ عجلة الدولة لا يمكن أن تتعطل، طالما هناك إجراءات احترازية وضوابط يتم تطبيقها لمواجهة كورونا.

وأشار الأمين العام، إلى أنّه خلال أول يوم لإعلان جائحة كورونا، وافق البرلمان على 11 قانونا، بينها 9 بشكل نهائي، والباقي في مجموعه.