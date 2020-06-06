"دعم مصر" يقدم مشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديلات "النواب" للبرلمان غدا

أكد الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، وزعيم الأغلبية البرلمانية، في بيان، أن مشروع قانون "مجلس الشيوخ" جاء معبرا عن حالة من الرضا والتوافق، وذلك من خلال جلسات الحوار المجتمعي التي جرت على عدة مراحل، وجرى الاستماع فيها إلى العديد من فئات الشعب، وجرى الاستماع إلى كافة الملاحظات ليخرج القانون إلى النور، معبرا عن تأييد جموع طوائف الشعب المختلفة.

حيث أعلن ائتلاف "دعم مصر" تقدمه غدا الأحد، بمشروع قانون "مجلس الشيوخ" وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب.

وأكد "القصبي" أن مشروع القانون الخاص بالشيوخ، وتعديلات قانون مجلس النواب، جاء مستوف للشروط الدستورية المنصوص عليها، ومتوافق مع المعايير القانونيه، موضحا أن مجلس الشيوخ سيكون من 300 عضو يجري انتخاب ثلثهم بالنظام الفردي، وثلث آخر بنظام القائمة، والثلث الأخير يجري تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.

تعديلات قانون مجلس النواب

أما تعديلات قانون مجلس النواب، فحافظت على نفس عدد الأعضاء الحالي في تشكيله، ليجري انتخاب 50% منهم بنظام القائمة، و50% منهم بنظام الفردي، وذلك كان نتيجه الحوار مع العديد من الأحزاب المكونة للائتلاف، والخبراء القانونين والدستوريين الذين جرت الاستعانة بهم من قبل الائتلاف، حيث نص القانون على استيفاء النسب الدستورية للفئات التي جرى تمييزها وعلى رأسها نسبة الـ25% للمرأة، تعزيزا لمشاركه المرأة في بناء المستقبل وتقديرا لدورها ومشاركتها في بناء وطنها.