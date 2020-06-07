أمين النواب: المجلس لن يستمر يوما واحد بعد انقضاء مدته الدستورية

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إنّ المجلس راغب وقادر على إنجاز قوانين الاستحقاقات الدستورية، وهناك آراء متنوعة فيما يتعلق بمسألة النسب في الانتخابات، وذلك على خلفية ترحبيه بإعلان تقديم ائتلاف دعم مصر بمشروع متكامل لقوانين الانتخابات.

وأوضح أنّ التشريعات نظرا لأهميتها ستحظى بمناقشة واسعة، لافتا إلى أنّ حوارا مجتمعيا جرى بالفعل في هذا الشأن ونفذته بعض الأحزاب.

وتابع أنّ مد دور الانعقاد قرار مشترك بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ولا توجد أدنى مشكلة في اتخاذ قرار بمد دور الانعقاد، مؤكدا أنّه حال فض دور الانعقاد، فالدستور منح الحق لرئيس الجمهورية في دعوة البرلمان لانعقاد غير عادي.

وفيما يتعلق بتأخر الانتخابات بسبب فيروس كورونا، وإمكانية استمرار عمل المجلس الحالي، قال الأمين العام للبرلمان: لا يمكن للمجلس أن يستمر يوما واحدا بعد انقضاء مدته المقررة دستوريا بـ5 سنوات.