مطار القاهرة يستقبل 1408 مصريين عائدين من 3 دول

استقبل مطار القاهرة الدولي قبل قليل، 8 رحلات دولية قادمة من الكويت والسعودية، أوزبكستان. وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إنّ الرحلات الثمانية كانت تقل 1408، وجميع العائدين، والمغادرين، جرى استقبالهم بمعرفة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، لإجراء الكشف الطبي الإجباري بالحجر، وتم السماح لجميع العائدين بالمغادرة لمنازلهم.

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت وجود تعاون مشترك بين عدة وزارات لإعادة المصريين العالقين بالخارج بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.