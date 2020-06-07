ضبط أحد الأشخاص بحوزته 12500 كمامة طبية مجهولة المصدر

فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة .

فقد أكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن السويس قيام (سائق - مقيم بمحافظة جنوب سيناء) بنقل كميات كبيرة من الكمامات الطبية مجهولة المصدر من محافظة الشرقية لبيعها للمواطنين بمحافظة السويس بإستخدام إحدى السيارات.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهم بالسيارة المشار إليها فى كمين أعد خصيصاً لضبطه بطريق القاهرة/السويس دائرة قسم شرطة عتاقة ، وبحوزته (عدد 12500 كمامة طبية مجهولة المصدر) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.