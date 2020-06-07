20 فيديو إباحي والساعة بـ1500 جنيه.. حكاية "رامي وزوجته جهاد"

قالت مصادر مطلعة على التحقيقات فى واقعة ضبط شاب عرض زوجته على راغبي المتعة، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وبث فيديوهات إباحية لها على المواقع الإباحية بقصد التربح، داخل شقته بمنطقة العمرانية، أن جهات التحقيق تحفظت على 20 مقطع فيديو جنسي جمع بين الزوجين وآخرين مع زوجته، لعرضهم على الجهات الفنية لفحصها.

وأضافت المصادر أنه بمجرد الانتهاء من الفحص وإعداد التقارير الخاصة بالفيديوهات، وعقب وصول تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، سوف تحيل النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق وإدارة منشأة للأعمال المنافية للآداب.

وكان ضباط الإدارة العامة لمباحث الاداب بالجيزة، قد توصلوا إلى أن المتهم وزوجته يمارسان نشاطهما منذ قرابة 10 أشهر، وصورا 20 فيلما إباحيا، تتضمن ممارسة الجنس مع زوجته، وممارسات شاذة وجماعية، مع غرباء وزوجته.

وأضافت التحريات والتحقيقات، أن الزوج المتهم بالتحريض على الفسق، عرض زوجته على راغبي المتعة الحرام بـ1500 جنيه في الساعة، وضبط المتهم وزوجته وشاب آخر كان يصور الأفلام لهما، ويمارس الرذيلة أيضا مع زوجته، وصدر قرار بحبسهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ونسبت جهات التحقيق لهم تهمة ممارسة الرذيلة والتحريض على الفسق وإدارة منشأة للأعمال المنافية للآداب، وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهمين هم الزوج ويدعى "رامي"، وزجته "جهاد"، وشاب ثالث يقوم بتصويرهما ويبث تلك الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإباحية.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، أن بداية الواقعة كانت بتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة وشاب يمارسان الجنس، وبمجرد ظهور الفيديو، بدأت القوات في فحصه، وتبين أن الفيديو مدته 120 ثانية.

وتمكنت القوات من تحديد هوية المتهمين، وجرى استئذان النيابة العامة لضبطهما، وانطلقت مأمورية من المباحث، وألقت القبض على الزوجين وشاب آخر، وجرى التحفظ عليهم وعلى مقاطع الفيديو، وسجلت القوات اعترافات المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهمين، على ذمة التحقيقات.