إصابة المتحدث باسم رئيس كازاخستان بكورونا.. والرئيس بخير

أعلنت رئاسة جمهورية كازاخستان، مساء أمس، أن رئيس البلاد، قاسم جومارت توكاييف، يخضع للعلاج في المستشفى بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

كشف المتحدث باسم الرئيس الكازاخي، السبت، إصابته بـفيروس كورونا الجديد، مشيرا إلى أن صحة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف ليست في خطر، وفقا لمانشره موقع "سكاي نيوز عربية"

وقال المتحدث بيريك أوالي، في حسابه على موقع "فيسبوك"، إنه يخضع للعلاج في المستشفى بعد ثبوت إصابته بمرض كوفيد-19، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وأضاف بيريك أوالي أن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، البالغ من العمر 67 عاما، يجري فحوصا منتظمة، وأن إجراءات إضافية للسلامة اتخذت في مقر الرئاسة.

وشدد أوالي على أن "الرئيس يواصل عمله المعتاد وصحته ليست في خطر".

يشار إلى أن كازاخستان، الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، سجلت أكثر من 12 ألف حالة إصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تسجيل 53 حالة وفاة.

وقد خففت السلطات الكازاخية إجراءات العزل العام الشهر الماضي بعد استمرارها لمدة شهرين، مع الإبقاء على قواعد التباعد الاجتماعي وإغلاق الحدود.