ضبط مصنع غير مرخص بالقليوبية وبداخله 1,5 مليون كمامة مجهولة المصدر

فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".. وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة ..

فقد قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عقب تقنين الإجراءات بإستهداف ( مصنع غير مرخص للمستلزمات الطبية كائن بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية ) لقيامه بتصنيع وإنتاج الكمامات الطبية بإستخدام خامات مجهولة المصدر .. حيث تم ضبط ( المدير المسئول ) وضُبط بداخل المصنع (عدد 1500000 كمامة وواقى طبى مصنعة من مواد مجهولة المصدر .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط أحد الأشخاص بجنوب سيناء لإدارته مصنع كمامات طبية بدون ترخيص مُستخدما خامات رديئة مجهولة المصدر

فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".. وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة ..

فقد تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن جنوب سيناء من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ) لإدارته مصنع كمامات طبية بدون ترخيص من الجهات المختصة مُستخدما خامات رديئة مجهولة المصدر ومدون عليه أنها غير معقمة وللإستخدام الصناعى فقط وغير صالحه للإستخدام الآدمى ، وضبط بحوزته (٣٠٠ متر بكر أستيك لصناعة الكمامات – ١٥٠ متر عيدان بلاستيك سهل الثنى لإستخدامها فى صناعة دعامات الكمامات - ٤٥٠٠ قطعة بلانكه "قماش الكمامات" - مسدس شمع - عدد ٤٠ عود شمع أبيض لإستخدامها فى التصنيع – ١٠٠ فارغ علبة تُستخدم فى تعبئة الكمامات) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.