الطيران المدني الكويتي: 1383 مصريا عالقا يعودون للقاهرة عبر 8 رحلات

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم، مغادرة 1383 من العالقين المصريين في الكويت، إلى القاهرة؛ عبر ثماني رحلات جوية.

وأوضحت "الطيران المدني" الكويتية، في بيان صحفي، أن الرحلة الأولى لشركة "المصرية" وعلى متنها 297 راكبا، والثانية لشركة "إير كايرو" وعلى متنها 144 راكبا، والثالثة لشركة "المصرية" وعلى متنها 144 راكبا، بينما الرحلة الرابعة لشركة "الخطوط الجوية الكويتية"، وعلى متنها 219 راكبا.

وأضافت الطيران المدني، أن الرحلات الخامسة والسادسة والسابعة لشركة "الجزيرة" الكويتية، وعلى متن كل منها 145 راكبا، في حين الرحلة الثامنة والأخيرة اليوم، لشركة "إير كايرو" وعلى متنها 144 راكبا.

وكانت السفارة المصرية لدى الكويت، أعلنت في بداية مايو الماضي، بدء تسيير أولى رحلات العالقين من أبناء الجالية من النساء والأطفال وكبار السن.

وأوضحت السفارة المصرية، أنها كانت تتابع مع المسؤولين الكويتيين، ترتيبات تسيير رحلات الطيران.