صحيفة "الراي": إجلاء 1293 مصريا من الكويت بالتنسيق مع مصر للطيران

قالت صحيفة الراي الكويتية، إن السفارة المصرية بالكويت أجرت رحلة إجلاء خامسة بالتنسيق مع شركة مصر للطيران، للجالية المصرية من دولة الكويت، على متنها 350 مقيما مصريا بينهم 14 مبعدا بسبب مخالفتهم لقانون الإقامة.

وكانت السفارة المصرية بالتنسيق مع شركة مصر للطيران سيرت رحلتها الرابعة، صباح أمس، وعلى متنها 303 مقيمين مصريين من الذين دخلوا البلاد بكروت زيارة عائلية وتجارية وسياحية والحالات الإنسانية، إضافة إلى 25 مبعداً عن البلاد بسبب مخالفتهم قانون الإقامة، ليصبح إجمالي عدد المغادرين 1293 مسافراً منذ بدء رحلات الإجلاء

وأفادت جريدة "الراى" أنها واكبت إنهاء إجراءات مغادرتهم، حيث رصدت تقديم مسؤولي إدارة الطيران المدني كل التسهيلات في إنهاء إجراءات السفر، والتي تمت في أسرع وقت ممكن، وسط تعاون كبير من المسافرين.