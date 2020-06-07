الأموال العامة: ضبط 6 قضايا فى  مجال جرائم النقد والمطابع غير المرخصة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة.. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات، من تحقيق النتائج التالية:

ضبط (حاصل على دبلوم ، مقيم بالجيزة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، وضبط بحوزته (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية") وبمواجهته إعترف بنشاطه فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة .

قيام (مدير وشريك بشركة توكيلات تجارية ، مقيم بالقاهرة "محبوس حالياً على ذمة قضية "تبديد") بالإستيلاء على مبالغ مالية من (شخصين بأسوان) بلغ إجماليها (1,200 مليون جنيه – 10,550 ألف دولار أمريكى) بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال البرمجيات مقابل أرباح .

ضبط (موظف بالمعاش، مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال التحويلات المالية غير المشروعة ، بالإشتراك مع (نجله ، يعمل بإحدى الدول العربية) حيث يقوم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى وإرسالها للمتهم المضبوط ليقوم بتوصيلها لذويهم مقابل عمولة "مما يعد عملاً من أعمال البنوك".. وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (1500000 مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى) وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع.

ضبط (صاحب مكتب للإستثمار العقارى ، مقيم بسوهاج) لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والإستثمار العقارى وتلقى مبالغ مالية من المواطنين بلغ إجماليها (650000 ستمائة وخمسون ألف جنيهاً) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهريه إلا أنه لم توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها .

حملة مُكبرة على المطابع بدائرة قسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة تسفر عن ضبط (شخصين) لقيامهما بإدارة مطابع بدون ترخيص .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.