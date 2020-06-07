مصادر: إحالة شبكة شواذ "كارما وتوتة" للمحاكمة العاجلة خلال ساعات

قالت مصادر مطلعة على التحقيقات في واقعة القبض على شبكة شذوذ في محافظة الجيزة، إنه سيجري تحويل المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة ممارسة الشذوذ والتحريض على الفسق والفجور خلال الساعات المقبلة.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على 3 أشخاص بتهمة ممارسة الشذوذ، داخل إحدى الشققة السكنية بمحافظة الجيزة، وتبين من خلال التحقيقات أن المتهمين الثلاثة هم "م" وشهرته "كارما"، و"أ" وشهرته "توتة كاش"، و"م" وشهرته "صافي".

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين اتفقوا على استقطاب المنحلين لممارسة الشذوذ والفجور مقابل 3 آلاف جنيه في الساعة، حيث اعترف المتهمون الثلاثة في أثناء مثولهم أمام النيابة العامة بتفاصيل الواقعة، وأصدرت النيابة قرارا بحبسهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات والتحقيقات، أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على الإعلان عن أنفسهم عبر المواقع الإباحية والتواصل الاجتماعي، وهم يرتدون ملابس وإكسسوارات السيدات، بقصد استقطاب الرجال والشباب حديثي السن ممن لديهم ميول جنسية غير سوية، لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وعقب عرض المتهمين الصور عبر المواقع الإباحية والتواصل الاجتماعي، تمكنت القوات من تحديد مكان رفع الصور وهوية المتهمين الثلاثة، وجرى استئذان النيابة العامة، وألقي القبض عليهم.