مطار القاهرة يستقبل 685 مصريا عائدين من الكويت والسعودية

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم، 4 رحلات طيران اسثتنائية قادمة من المملكة العربية السعودية والكويت، على متنها نحو 685 مصريا من العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة، إنّ المطار استقبل رحلة لطيران الجزيرة قادمة من الكويت على متنها نحو 160 راكبا، 3 رحلات من المملكة العربية السعودية على متنها نحو 525 مصريا من العالقين هناك، وصل 165 مصريا منهم على رحلة إير كايرو، و360 مصريا على رحلتين لشركة فلاي إيجيبت، بعدد إجمالي للرحلات الأربعة 685 مصريا.

وخضع ركاب الرحلات للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، وأجريت اختبارات قياس درجات الحرارة، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يوما.