الصين تصدر كتابا أبيض عن تجربتها في مواجهة كورونا

أصدرت الصين اليوم كتابا أبيض عن تجربتها في مواجهة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعنوان "محاربة كوفيد 19: عمل الصين"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

ويتألف الكتاب الأبيض الذي أصدره المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصينية "رئاسة الوزراء"، من أربعة فصول، حول جهود الصين في الوقاية والسيطرة والعلاج، في معركتها ضد كورونا المستجد، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في التعاون على المستوى العالمي.

وجاء في الكتاب، إن الصين تعتقد اعتقادا راسخا أنه ما دامت جميع الدول تتحد وتتعاون من أجل الحصول على استجابة جماعية، فإن المجتمع الدولي سينجح في التغلب على جائحة وباء كورونا المستجد، وأن" العالم سيخرج من هذه اللحظة المظلمة في تاريخ البشرية إلى مستقبل أكثر إشراقا".

ووفقًا للكتاب الأبيض، فإن معدل الشفاء من كورونا المستجد وصل إلى أكثر من 94 بالمائة في البر الرئيسي الصيني.

الكتاب الأبيض يسلط الضوء على سلاح العلوم والتكنولوجيا ضد كورونا

وسلط الكتاب الأبيض الضوء على سلاح العلوم والتكنولوجيا التي كانت دائمًا السلاح الأقوى تستخدمه البشرية لمكافحة الأوبئة، مشيرا إلى أن الصين استفادت بالكامل من هذا السلاح لكسب المعركة ضد فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أعلن وزير العلوم و التكنولوجيا الصيني، اليوم، أن بلاده ستجعل مصل فيروس كورونا المستجد "منفعة عامة عالمية" عندما يكون جاهزا، مشيرا إلى أن الصين ستزيد التعاون الدولي إذا نجحت في تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وقالت اللجنة الصحية الصينية، إنه تم تسجيل 5 حالات جديدة بدون أعراض، وأن هناك نحو 70 حالة في المستشفيات من دون حالات حرجة .