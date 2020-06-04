الصين بلا وفيات أو إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية أو مشتبه بإصابتها بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تم الإبلاغ عن حالة واحدة وافدة من الخارج في مقاطعة قوانجدونج جنوبي البلاد، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83022 شخصا وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا حتى نهاية أمس الأربعاء.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن خمسة أشخاص خرجوا، أمس الأربعاء، من المستشفيات بعد شفائهم، ليصل إجمالي المتعافين إلى 78319 شخصا، فيما تم الإبلاغ حتى أمس الأربعاء عن 1763 حالة وافدة من الخارج خرج منها 1703 أشخاص من المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة الصينية، أنه تم أمس الأربعاء، الإبلاغ عن أربع حالات جديدة بدون أعراض ليصل إجمالي الحالات ذات الصلة إلى 326 حالة منها 43 حالة وافدة من الخارج، وما يزال 4360 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين تحت الملاحظة الطبية.

وتم الإبلاغ عن 1093 حالة إصابة بالفيروس بينها أربع وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و45 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و443 حالة في تايوان بينها سبع وفيات، فيما خرج 1039 مريضا في هونج كونج و45 في ماكاو و428 في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.