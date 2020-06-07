دعم مصر: مشروع قانون مجلس الشيوخ به قدر كبير من التوازن

قال أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، إنّ مشروعات القوانين التي قدمها الأعضاء بشأن مجلسي النواب والشيوخ، جاءت وفاء للاستحقاق الدستوري، موضحا أنّ الدستور الذي جرى تعديله نص على أن يكون هناك غرفة ثانية وهي مجلس الشيوخ، ما يدفع البرلمان لإصدار تشريع ينظم عمله.

وأضاف السجيني، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة قناة ten، أنّ هناك بعض الفئات جرى تعديل نسبتها في المشاركة النيابية، مثل المرأة التي أصبحت 25%، ما دفعنا أيضا لإجراء تعديل على قانون مجلس النواب.

وأوضح أنّه جرى الاتفاق داخل الائتلاف على أن عدد النواب داخل مجلس الشيوخ 300 نائب، ثلثهم بنظام القائمة المغلقة، والثلث الثاني بالنظام الفردي، والأخير بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية، أما تعديلات قانون مجلس النواب فتتضمن الانتخاب بالنظام المختلط أي 50% فردي و50% بالقائمة، بنفس أعداد مجلس النواب الحالي.

وأشار إلى أنّ الائتلاف تقدم بمشروعات القوانين نظرا لأنّه ائتلاف الأغلبية ويمثل أكبر شريحة من الأحزاب، وحدث نوع من التوافق بنسبة كبيرة، كما أنّهم حرصوا على الأخذ في الاعتبار آراء الكُتاب والمفكرين والسياسيين إضافة إلى التحديات التي تواجه مصر، مؤكدا أنّه لا يوجد نظام انتخابي في العالم يمكن وصفه بالنظام القياسي أو الأمثل، كما أنّ مشروع القانون المقدم بشأن مجلس الشيوخ به قدر كبير من التوازن.