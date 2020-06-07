نائب: وزير السياحة لديه فكر جديد وعلينا دعمه

قال محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، إنّ هناك فكر جديد في مجال الآثار والسياحة رأيناه، خاصة خطط افتتاح اكتشافات الآثار كل شهر.

وأضاف خلال الاجتماع المشترك للجان السياحة والثقافة والإعلام والخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة قانون "صندوق السياحة والآثار"، بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار والسياحة، أنّ فترة ما قبل كورونا شهدت تسويقا سياحيا في معظم دول العالم ومعارض في أمريكا وفرنسا.

وأكد أنّ الفترة المقبلة تحتاج إلى فكر جديد ودعم جديد لهذا القطاع، موضحا أنّ الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار لديه رؤية وفكر جديد، وعلينا تقديم الدعم له.

وتابع أنّ الخسائر كبيرة على القطاع الخاص، والسياحة من أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، والتي تعتبر قاطرة التنمية وتقود نحو 70 صناعة يعمل بها الملايين.

وشدد أبو العينين على أنّ التنشيط السياحي في مصر يحتاج لخطة جديدة جدا، فبعد جائحة كورونا تعمل دول أوروبا على تنشيط السياحة الداخلية، وسنفقد السائح الأوروبي، وبالتالي يجب أن نضع خطة لجذب السائح الأجنبي، وتسويق جيد لمسار العائلة المقدسة، ونؤمن للسياح جميع الجوانب التي يحتاجون لها.