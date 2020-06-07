بسبب طائرة ورقية.. مصرع طفل صعقا بالكهرباء في الغربية

شهدت عزبة مشرف، التابعة لمركز زفتي، بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، مصرع طفل 10 سنوات، صعقا بالكهرباء أثناء لهوه بطائرته الورقية.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي عزبة مشرف التابعة لمركز ومدينة زفتي بمصرع طفل يدعى "صبري.ج.ص.م"، يبلغ من العمر 10 سنوات، صعقا بالكهرباء ، وذلك أثناء اللهو بالطائرة الورقية واشتباكها بأسلاك كهرباء الضغط العالي، مما أدى إلى وفاته في الحال.

وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى زفتى العام، وتحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.