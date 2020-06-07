"أميك" يكشف ارتفاع مبيعات السيارات الصيني بنسبة 129% والأوروبي 94%

كشف التقرير الصادر عن مركز معلومات سوق السيارات "أميك" عن نسب مبيعات السيارات بحسب منشأها خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.

وبين التقرير ارتفاع مبيعات السيارات الأوروبية بنسبة وصلت إلى 94% عن العام الماضي، حيث تم بيع العام الماضي 7.213 سيارة بينما العام الحالي بلغت 14.055 سيارة.

وبين التقرير أيضا ارتفاع مبيعات السيارات اليبانية بنسبة 9.2% بنسبة عن العام الماضي حيث تم بيع العام الماضي 9.872 سيارة بينما العام الحالي بلغت 10.782 سيارة.

كما أوضح ارتفاع مبيعات السيارات الكورية بنسبة 5.1% بنسبة عن العام الماضي، حيث تم بيع العام الماضي 7.005 سيارة بينما العام الحالي بلغت 7.365 سيارة.

وأشار إلى ارتفاع مبيعات السيارات الصيني بنسبة 129.0% بنسبة عن العام الماضي، حيث تم بيع العام الماضي 3.343 سيارة بينما العام الحالي بلغت 7.656 سيارة.