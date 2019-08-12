الحصول على سيارة من أحلام الكثيرين لتخفيف عبء المواصلات، ولكن لا يستطيع البعض شراء سيارة جديدة، ويبحث عن المستعملة، وفي العادة تقدم البنوك تسهيلات لشراء السيارات الجديدة، إلا أنَّ بنك أبو ظبي يقدم خدمة قرض تمويل السيارات المستعملة.

مميزات القرض

تمويل يصل إلى 600 آلاف جنيه.

فترة سداد تصل إلى 5 سنوات

الدفعه المقدمة 25% نسب ربح تنافسية طبقًا لعقد المرابحة والشريعة الإسلامية

يقدم القرض للموظفين.

المستندات المطلوبة

طلب تمويل شراء سيارة

صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية) للمصريين.

صورة جواز السفر ساري.

تصريح إقامة ساري (للاجانب).

عرض سعر للسيارة من موزعين السيارات المعتمدين لدى البنك.

تقرير تقييم للسيارة من شركة التأمين المعتمدة لدى البنك.

شهادة معتمدة ببيان مفردات الراتب الشهري أو خطاب معتمد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط.

على أن يتاح هذا البرنامج لكل من المصريين والأجانب المقيمين، وأن يتراوح السن بين 21 - 60 سنة عند انتهاء التمويل.