تأجيل محاكمة المتهمين في "عنف المطرية" لـ12 يوليو

أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بطرة، اليوم، إعادة محاكمة متهمين اثنين في قضية أحداث عنف المطرية، إلى جلسة 12 يوليو المقبل، لسماع الشهود.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولي وعماد الدرملي.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم في 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين، بتكوين عصابة هاجمت السكان في ميدان المطرية، حيث بيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، في 25 يناير 2015.