البرازيل تتوقف عن نشر الحصيلة الإجمالية لوفيات كورونا

اتهمت السلطات الصحية المحلية في البرازيل، أمس، حكومة الرئيس جاير بولسونارو بـ"إخفاء" الوفيات جراء فيروس "كورونا المستجدّ"، بعدما شكّك مسؤول في وزارة الصحة بالحصيلة الرسمية.

وأكد المجلس الوطني لوزراء الصحة الذي يضمّ كل السلطات المحلية، الجمعة، أن "المحاولة الاستبدادية وغير المتعاطفة وغير الأخلاقية لإخفاء وفيات (كوفيد – 19) لن تزدهر"، وفقا لما نشره موقع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

وفي اليوم السابق، توقفت وزارة الصحة عن إعلان حصيلة الوفيات الإجمالية في البرازيل، ولم تعد تنشر إلا عدد الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة. وفي اليوم نفسه، جرى إغلاق الموقع الإلكتروني الذي ينشر الإحصاءات الرسمية ثم أُعيد تفعيله أمس، مع أعداد اليوم السابق فقط، من دون حصائل محلية ولا سابقة.

وقال وزير الصحة السابق في حكومة بولسونارو لويز إنريكي مانديتا الذي أُقيل في أبريل بعدما أعرب عن اعتراضه على سياسة الحكومة الفيدرالية، في مقابلة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي: "من وجهة نظر صحية، نحن نشهد على مأساة عدم الإبلاغ يعني أن الدولة مضرة أكثر من الفيروس".

وأكد وزير العلوم والتكنولوجيا والمعدات الاستراتيجية بالوكالة كارلوس ويتزارد، لصحيفة "غلوبو" أنه تمّ تخفيض الحصيلة الرسمية بسبب أعداد "خيالية ومتلاعب بها".

وأعربت السلطات المحلية التي تسهم في إعداد الحصيلة عن صدمتها من كلام الوزير. وكتبت: "تصريحه الوقح والمضلل والخالي من أي إحساس أخلاقي ومن الإنسانية والاحترام، يستحق احتقارنا العميق واستنكارنا واشمئزازنا".

ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، أشار ويتزارد إلى أنه لن تتم مراجعة الأعداد، وقال: "لا يهمّنا نبش القبور، لا نريد مراجعة الماضي، نحن قلقون أكثر إزاء الحاضر والمستقبل".