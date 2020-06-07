حساسين يشيد بإطلاق اسم الشهيد منسي على مركز شباب بئر العبد

أشاد الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، بقرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بإطلاق اسم الشهيد أحمد المنسي على مركز شباب أقطية بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

وأكد حساسين في بيان له أصدره، اليوم، على أن مسلسل الاختيار الذي أظهر بطولات صقور وبواسل قواتنا المسلحة الباسلة أعاد الاعتبار للدراما المصرية مطالبا من المنتج القدير تامر مرسي، وجميع صناع هذا المسلسل الذي حقق نجاحا كبيرا غير مسبوق بعد أن تابعته الأسر المصرية والعربية ترجمته للغات الأجنبية لتسويقه عالميا حتى يتعرف العالم كله على بطولات العسكرية المصرية، ويتعرف أيضا على الأساليب الشيطانية لقوى الشر والظلام والإرهاب.

وقال الدكتور سعيد حساسين، إنه بعد نجاح مسلسل الاختيار أصبحت جميع التيارات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية المارقة مرفوضة، وغير مرحب بتواجدها داخل الدول العربية مطالبا بمواجهة هذه الجماعات الإرهابية لإنقاذ الدول العربية منها.

ويعتبر الشهيد البطل أحمد منسي أحد أبطال الجيش المصري، الذي ضرب أروع الأمثلة في التضحية والفداء من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن، وأحد شهداء الجيش المصري العظيم الذي سيظل نموذجا في الولاء والانتماء وبطلا أسطوريا ستخلد ذكراه في سجل البطولات العسكرية.