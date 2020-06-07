تشريعية النواب تناقش قوانين الانتخابات

أعلنت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بدء مناقشة مشروعات القوانين التي تقدم بها ائتلاف دعم مصر بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية، والتي أحالها المجلس للجنة خلال الجلسة العامة اليوم، وبدأت اللجنة الآن مناقشتها من حيث المبدأ.

وأكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة، أنّ اللجنة الدستورية والتشريعية تبدأ على الفور مناقشة مشروعات قوانين الانتخابات نظرا لأهميتها الملحة، ولحرص المجلس على إنجاز القوانين لأنها مرتبطة باستحقاق دستوري، وحتى تتوافق مع الدستور، معلنا مناقشة قوانين الانتخابات في اجتماعات اللجنة اليوم وغدا.