رئيس "عربية النواب" يطالب الليبيين بوقف القتال واللجوء إلى الحوار

أكد النائب أحمد رسلان رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن مصر كعادتها دائما مقصد الجميع من أجل إنهاء الأزمات ووضع الحلول السياسية لكل أشكال الصراع الذي تشهده المنطقة.

وأضاف أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قادرة على دعوة الأطراف الليبية لوقف القتال ولإنهاء الصراع ورفض كل أشكال التدخل الخارجي، وتأكيد ضرورة إخراج الإرهابيين والمرتزقة من الأرض الليبية.

وأشار إلى أن ما أعلن، أمس، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبحضور المشير خليفة حفتر، والمستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الشرعي في ليبيا، كشف المخططات الخارجية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة، موضحا أن الرئيس السيسي كان حاسما في إعلان مبادئ إعلان القاهرة ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، وأن حل الأزمة يجب أن يكون "ليبيا - ليبيا".

ودعا رسلان الأشقاء الليبيين إلى وقف القتال والاحتكام إلى الحوار انطلاقا من إعلان القاهرة، مشيرا إلى أن الوحدة الليبية ضرورية في هذه المرحلة، لرفض كل أشكال التدخل الأجنبي وقطع الطريق أمام مطامع المستعمر التركي لبسط سيطرته من جديد.

كما طالب المجتمع الدولي الاضطلاع بدوره في دعم إعلان القاهرة لإنهاء النزاع الليبيي، واتخاذ موقف واضح بشأن التدخلات التركية السافرة في الشأن الليبي.