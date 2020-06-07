متعافية من كورونا تتبرع بمنزلها لعزل المصابين بالفيروس في المحلة

أعلنت سيدة متعافية من فيروس كورونا، عن التبرع بمنزلها المتواجد في مدينة المحلة الكبرى، إلى المسؤولين في وزارة الصحة لتحويله لمكان عزل للمصابين بفيروس كورونا.

وقالت هناء عبد الحليم، 53 عاما، في تصريحات صحفية، اليوم، إنها كانت مصابة بفيروس كورونا، هي وزوجها وأبنائها الـ3، وتم شفائهم، وهي تقيم في القاهرة ولها منزل مكون من 5 طوابق في قرية منشأة الأمراء، التابعة لمدينة المحلة الكبرى، وقررت التبرع بالـ 4 طوابق إلى مديرية الصحة، بهدف تحويله لمقر حجر صحي للحالات المصابة بفيروس كرونا المستجد، حيث أنها تعلم حجم المعاناة التي تمر بها الحالات المصابة، وشعورهم بالألم، واحتياجهم إلى أماكن مجهزة لرعايتهم الصحية، وليس من باب التفاخر ولكنه ابتغاء وجه الله حتى يرفع البلاء.

وأوضحت "هناء" أن المنزل مساحته كبيرة ويتسع إلى عدد كبير من الأسّرة ، لكنه غير مجهز ويحتاج إلى تجهيزه من قبل فاعلي الخير.