وكيل "صحة الشرقية" يتفقد منزل تبرع به مواطن للعزل المنزلي بمشتول السوق

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، منزل تم تخصيصه من أحد رجال المجتمع المدني بمركز مشتول السوق لاستخدامه للعزل المنزلي، في ظل الظروف الراهنة، للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وتفقد وكيل الوزارة الغرف والتهوية بها، ودورات المياه بالمنزل المكون من ثلاث طوابق، لاستخدامها لعزل الحالات البسيطة المصابة بالفيروس.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أن هذه المبادرات المجتمعية تأتي ضمن قرارات لجنة الصحة العليا برئاسة معالي المحافظ بتوفير أماكن للعزل للحالات غير القادرة علي العزل المنزلي، وعدم إمكانية ذلك في منازلهم، واختيار عدد من المدارس لذلك.