رئيس البرلمان: لن نسمح أن تكون ليبيا في يد مجموعة من الإرهابيين

أعلن البرلمان تأييده "لإعلان القاهرة" والسياسات التي تتبعها القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستهدف حماية الشعب الليبي والحفاظ على أمنه ووحدة أراضيه.

وأكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أنّ مصر لن تسمح بتهديد أمن ليبيا، ولن تقف مكتوفة الأيدي في الدفاع عن أمنها القومي ولا الأمن الليبي، إذ تشكل ليبيا عمق للأمن القومي المصري والعربي، ودعا الشعب الليبي بالتوحد خلف جيشه الوطني والوقوف ضد الجماعات الإرهابية والمرتزقة.

وتابع: "لن نسمح على الإطلاق أن تكون ليبيا في يد مجموعة من الإرهابيين، ولن نسمح لمن يسعى لإحياء أحلام الماضي التوسعية"، مؤكدا أنّ "مصر دولة قوية بشعبها وجيشها العظيم وهو من أقوى الجيوش في العالم، وعقيدته الثابتة هو الدفاع عن الأراضي المصرية بعمقها الاستراتيجي، وهذا ما يمنحه لمصر القانون الدولي وأي تهديد للأمن القومي المصري، سيواجه برد قاس ومؤلم وليعلم الجميع ذلك".

وأضاف عبدالعال، أنّ ثروات الشعب الليبي حق لشعبه، والمبادرة المصرية تحظى بالدعم الدولي والشعبي، وحضر إعلان المبادرة 22 سفير لدولة أجنبية، ما يعكس مكانة مصر.

واتهم نواب خلال الجلسة، النظام التركي بالسعي لاحتلال ليبيا بمساعدة المرتزقة والإرهابيين طمعا في ثروات ليبيا، وتهديد الأمن القومي المصري والعربي.

وقال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنّ ليبيا أصبحت ساحة مفتوحة للخونة والعملاء الذين يتعاونون مع حكومة الوفاق، بدعم من النظام التركي الغاشم الذي يسعى لاحتلال تركيا ودعم الإرهاب.

ولفت إلى أنّ ليبيا ليست أمن قومي مصري فقط بل وعربي، كما أنّ مصر تسعى للحفاظ على الأمن القومي العربي، موجّها التحية للجيش الليبي الصامد ضد محاولات الاحتلال التركي لليبيا، الذي رفض الاحتلال التركي وثار ضده.

وتابع كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أنّ مصر قلبا وقالبا مع دولة ليبيا مع وحدة الأراضي الليبية والشعب الليبي، وإبعاد شبح الانقسام والحرب الأهلية، وأمن وسلامة الشعب الليبي، مؤكدا تأييده إعلان القاهرة، وما قام به الرئيس السيسي.