تجمع برلمانات شمال أفريقيا يدعم إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية

أعلن تجمع برلمانات شمال أفريقيا، دعمه الكامل لإعلان القاهرة بشأن الأزمة الليبية، من أجل عودة الأمن والاستقرار والسلام وحقن دماء الشعب الليبي، مطالبًا جميع الأطراف والقوى السياسية داخل ليبيا بالالتزام التام بالبنود التي جاءت في إعلان القاهرة.

وقال النائب مصطفى الجندي رئيس تجمع برلمانات شمال أفريقيا، والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي، فى بيان، إن الإعلان يكفل تحقيق الأمن والاستقرار ووحدة وسلامة الأراضي الليبية، ويمنع التدخلات الخارجية فى الشأن الداخلي، مشيدًا بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه المهم والتاريخي مع المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني، على طرح جميع القضايا المتعلقة بحل الأزمة.

واعتبر "الجندي" إعلان القاهرة، مثابة ضربة البداية لحل الأزمة الليبية، داعيًا جميع الدول الأفريقية بمساندة المبادرة الأفريقية الليبية، وإعلان القاهرة، والعمل علي طرد المليشيات الإرهابية التي تمولها تركيا من طرابلس.

كما طالب "الجندي" من جميع القوى السياسية والشعب الليبي اعتبار إعلان القاهرة هو الحل الوحيد والسلمي لأزمة ليبيا، خاصة أن الرئيس السيسي أكد بكل وضوح وصراحة أن أمن ليبيا من أمن واستقرار مصر، وأن هذا الإعلان أكد على حلول مهمة وواقعية للأزمة، منها احترام كل المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا.

وأشاد "الجندي" بدور قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، في محاولة الوصول لحل سياسي يحقن دماء الليبيين، خاصة أن إعلان القاهرة دعا جميع الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار اعتبارًا من غد الاثنين.