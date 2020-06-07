الصحة: 80% من مرضى كورونا لا يسببون العدوى ويتعافون دون علاج

قال الدكتور محمد حسان، مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، إنّ الدراسات الأخيرة أثبتت أنّ ارتفاع درجة الحرارة لـ26 درجة مئوية تحد انتشار فيروس كورونا، و80% من مرضى فيروس كورونا المستجد لا يسببون عدوى ويتعافون دون علاج.

وأضاف حسان، خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، أنّ ظهور النتيجة إيجابية بعد 10 أيام تعاف، لا يعني وجود الفيروس، لكن يعني أنّ هناك عينة ميتة من الفيروس، وبالتالي البرتوكول الآن، هو من يتعافي لمدة 10 أيام دون أعراض يخرج من مستشفى العزل دون الحاجة لإجراء تحليل pcr.

وأشار حسان، إلى أنّ نسبة الخروج من المستشفى لمصابي كورونا تصل نحو 50%، وجار تخصيص مستشفى عزل جديد بمدينة ملوي بالمنيا، نتيجة الوقت الطويل الذي تحتاجه الحالات للتعافي، ما يسبب ضغطا على المستشفيات حيث وصلت نسبة الخروج من المستشفى لنحو 10%.