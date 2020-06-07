رئيس "سياحة النواب": مصر أصبحت قلب العرب النابض في عهد السيسي

قال النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن إعلان القاهرة الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل الأزمة الليبية، دليل قاطع على حرص مصر على دعم ليبيا.

وأضاف "صدقي"، في بيان صادر عنه، اليوم، أن انطلاق هذا الإعلان من مصر يؤكد أن القاهرة أصبحت القلب النابض للأمة العربية في عهد الرئيس السيسي.

وتابع: "العالم كله أصبح على وعي وإدراك كاملين، بأن هناك اهتماما مصريا كبيرا وغير مسبوق بالقضية الليبية التي كانت ولا تزال وسوف تظل إحدى أولويات السياسة الخارجية للدبلوماسية المصرية، لارتباط البلدين بمصالح أمنية واقتصادية وروابط اجتماعية وعلاقات استراتيجية وتاريخية خاصة أن ليبيا بوابة مصر الغربية".