"تشريعية النواب" توافق مبدئيا على مشروع قانون مجلش الشيوخ

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي يرأسها النائب إيهاب الطماوي، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء البرلمان بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، والذي يأتي إعمالاً للنصوص الدستورية في ضوء تعديلات 2019.

جاء ذلك بعد إشادة برلمانية واسعة من أعضاء اللجنة، الذين أكّدوا أنَّ مشروع القانون يأتي إعمالًا للنصوص الدستورية في ضوء التعديلات التي وافق عليها الشعب عام 2019، معتبرين أنَّ مناقشة القانون بمثابة يوم تاريخي ويمثل إضافة للعمل التشريعي.

وقال سامي رمضان عضو مجلس النواب، إنَّ وجود غرفة تشريعية ثانية متخصصة، يمثل إضافة للعمل التشريعي، ويحقق الصالح العام.

فيما وصف سعيد العبودي، عضو مجلس النواب مناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ بـ"اليوم التاريخي".

كما أيد علي بدر عضو مجلس النواب، مشروع القانون، مبينا أنه "يأتي تأكيداً لاكتمال المؤسسات في مصر الحديثة وأننا نسير على الطريق الصحيح خلف القيادة السياسة".

جاء ذلك وسط تحفظ كلا من النائب ضياء داوود والنائب جمال الشريف على مشروع القانون.