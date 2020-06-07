كورونا يضرب كردستان العراق.. والحكومة: معدل الإصابات مخيف

قال وزير الصحة في إقليم كردستان العراق سامان برزنجي، اليوم، إن الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الإقليم خرج عن السيطرة، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعا مخيفا في عدد الإصابات، وازدياد كبير في عدد حالات الوفاة.

وأضاف برزنجي - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية للأنباء- أن الأوضاع الصحية في الإقليم خطيرة، داعيا جميع المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصحية، واتّباع نظام الحماية الذاتية، والابتعاد عن التجمعات، والتعاون مع الفرق الصحية.

صحة الإقليم تؤكد وفاة 4 مصابين بالوباء

وأكدت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق، تسجيل 4 حالات وفاة بكورونا المستجد بالإقليم.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم، إن حالات الوفاة هي لرجل و3 نساء من سكان مدينة السليمانية".

وأضافت الوزارة، أن المتوفين دخلوا المستشفى وظلوا تحت الرعاية الطبية المركزة وتحت أجهزة التنفس الاصطناعي لفترة، لكنهم فارقوا الحياة اليوم.

ودعت صحة كردستان العراق، جميع المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصحية؛ للوقاية من الإصابة بكورونا المستجد والابتعاد عن التجمعات.