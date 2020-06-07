فركش "الغسالة".. أحمد حاتم يحتفل بانتهاء تصوير فيلمه الجديد

أعلن الفنان أحمد حاتم، انتهاء تصوير مشاهد فيلم الغسالة، الذي يجمعه للمرة الثانية بالفنانة هنا الزاهد، بعد فيلم قصة حب.

ونشر "حاتم"، صورة تجمع أبطال العمل، عبر موقع إنستجرام، معلقًا عليها "فركش، فيلم الغسالة".

وقال "حاتم": "لنا ميعاد في السينما يومًا ما إن شاء الله".

فيلم الغسالة من تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، محمد سلام، طاهر أبو ليلة، والفنانة شيرين رضا، التي حضرت الاحتفال بانتهاء التصوير، فضلًا عن قيامها بتصويرها أفيش الفيلم.

كان الفيلم استغرق وقتًا طويلًا لتصوير مشاهده، بسبب تداعيات فيروس كورونا، والتوقف لفترة لاتخاذ الإجراءات الوقائية للحماية من الفيروس.