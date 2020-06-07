العراق يسجل 32 إصابة بكورونا و5 وفيات

أعلن مصدر طبي عراقي في ديالي، اليوم، إصابة 7 أشخاص من الكوادر الصحية بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في المحافظة.

وأضاف المصدر الطبي، أن التحاليل المختبرية أظهرت إصابة 7 أشخاص من الكوادر الصحية بالوباء موزعين بين مستشفيات بعقوبة والخالص وبلدروز وقسم الصحة العامة في دائرة صحة ديالى، مشيرا إلى أن الإصابات التراكمية بكورونا بلغت 115 حالة في ديالي، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة المحلية في بابل وفاة رجل يبلغ من العمر 59 عاما بكورونا المستجد، وإصابة 12 شخصا من الكوادر الطبية والصحية في محافظة الديوانية.

وفي إقليم كردستان العراق، أعلنت الصحة وفاة أربعة مصابين بكورونا المستجد في السليمانية، وتسجيل 13 إصابة جديدة في أربيل.