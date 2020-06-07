الصحة العالمية تحذر من "موجة كورونا ثانية" في العراق

حذّرت منظمة الصحة العالمية اليوم، مما أسمته "موجة كورونا ثانية" في العراق، مشيرة إلى أنّ هذه الموجة بدأت في إيران والسعودية والكويت وتركيا.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن ممثل المنظمة في العراق أدهم إسماعيل قوله، إنّ هناك "موجة ثانية من كورونا" تجتاح دول العالم بسبب عدم وجود دواء أو لقاح لهذا المرض، والموجات قد تستمر لحين إيجاد لقاح فعال.

وأضاف أنّ بعض المحافظات العراقية تسرعت بإعادة التبادل التجاري مع دول الجوار بسبب الأزمة الاقتصادية، ما أدى إلى ارتفاع كبير في عدد الإصابات بالفيروس، داعيا إلى تأجيل النشاط التجاري مع الدول التي تشهد "الموجة الثانية" للسيطرة على انتشار الفيروس، أو وضع ضوابط صحية صارمة عليه.

وأكد أنّ المنظمة تعرب عن قلقها الشديد إزاء تزايد عدد الإصابات المسجلة يوميا في بغداد والمحافظات الأخرى نتيجة عدم تطبيق إجراءات السلامة والوقاية بشكل صحيح، والتشكيك بعدم وجود هذا الوباء، مشددا على ضرورة التطبيق الصارم للحظر أمنيا وصحيا، وليس أمنيا فقط، بمعنى الالتزام بالتعليمات الوقائية التي نشرتها المنظمة ووزارة الصحة عبر وسائل الإعلام، وعزل المناطق التي سجلت إصابات عالية بشكل كامل، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات، والحيلولة دون نقل المرض من منطقة إلى أخرى.

يذكر أنّ العراق شهد خلال الأيام الماضية ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغت أمس 1252 إصابة.